港报财经评论：汽车股未收油，相关择优买--经济日报10月25日

汽车股未收油 相关择优买/ 林瑞芬

美元上周五续强，人民币续弱，但A股昨日抽升，带动港股即日由跌转升。大市昨虽攀升，但争持局依然，炒股不炒市势维持。

上证 昨收报3,128点，升1.21%，沪深两市成交额逾4,000亿元人民币，一般。技术上，上证一日未确认能上破8月高位阻力3,140点，大方向缺乏，难制造惊喜。

恒指 昨收23,604点，升近1%；国指 昨收9,852点，升1.7%，大市成交额740.7亿港元。技术上，恒指仍处于23,000至24,000争持局，国指于9,500至10,000争持，要待任何一方突破始有较大方向启示。正如上周指中移动 ）业绩无大惊喜，估淡友借势让股价考验250天綫90港元水平，果然昨日一度插低见89.45港元，收报90.9港元，跌幅1.2%。笔者认为中移动在移动使用者规模和4G网络方面的优势，预计其4G业务维持稳健增长，稳定息率吸引，250天綫应可发挥支持，短綫自然要观望这个关键技术位的支持力度。

昨日所见，汽车股仍然开快车，北京汽车 季绩佳，获摩根大通上调目标价至12港元，股价抢升9%，收报8.67港元。吉利汽车 获高盛调升目标价至9.16港元，股价抢涨6.3%，收报8.97港元，续创52周新高。长城汽车 、比亚迪股份 亦分别升2.1%及3%。相关汽车产业链股份亦跑出，如敏实集团 升6.7%，兴达国际 升4%。

今年无疑是汽车股的丰收年，股价随销售增长节节上升，虽然，目前走势尚可，但要较为审慎留意未来的发展趋势。招商国际刊报告提出，把今年第三季度的销售佳绩归功于2015年第三季度的低基数，房地产市场的畅旺以及今年底即将终止的购买税减少，刺激了消费者购买乘用车的意慾。然而，由于去年第四季的高基数，这种势头不太可能会延续到今年第四季；预计今年第四季乘用车销量同比增长13.8%。展望2017年，乘用车销售就难复制今年双位数的增长，回复单位数增长。同样，兴业证券估计明年内地汽车行业的销售增长会放缓至5.4%。

汽车股趋于差别性发展，兴业证券认为仍可看好SUV销售保持高增长，以美国SUV占比乘用车大概44%统计比较，2015年中国的比例只有29.4%，可见潜在空间。由此，个股看好吉利、目标价10.2港元，以及广汽集团 ；其次，新能源汽车仍会受政策保护、催谷，比亚迪可取。

回说敏实，公司是内地汽车外饰件龙头，产品包括汽车装饰条、装饰件、车身结构件等。据中金公司最新发报调研报告指出，敏实的传统外部业务今年下半年持续稳步增长，预计2017年增长势头仍稳健。一来，公司正开始受益于庞大的客户规模。即使明年中国乘用车销售增速大概率会放缓，但敏实收入增速在市场份额和产品均价双双提升推动下，有望达到两位数。二来，敏实计划今年安装400台机器人，明年再安装逾1,000台机器人。在日益灵活的生产体系和自动化程度之下，敏实的规模效应可望发挥。三来，汽车摄像头业务路綫图清晰化。敏实在春晓的汽车电子摄像头工厂已投产，每月向日本售后市场提供5,000个摄像头。未来6个月，敏实可能以内地某家车企一綫供应商或者是其日本合作伙伴二綫供应商的身份进入OE市场。中金预计2017年交货量有机会达100万个；中金对敏实2016年和2017年每股盈利预测分别为1.48元和1.81元人民币，目标价34元。兴业证券预计敏实未来仍将受益于汽车轻量化、智慧化和新能源化的大趋势，同时公司在积极推进海外市场战略，定单增长带来未来成长保障。对敏实2016年和2017年每股盈利预测分别为1.58和1.94元人民币，目标价31.7港元。

敏实股价在8月以来上落为主，阻力30港元，支持在25港元，后市如配合成交突破30港元，势向着券商目标价进发，昨收报28港元。

PPP（公私营合作）受惠股份目前仍是市场焦点，表现佳，环保股份逐只被抢涨，在上周水务处理股北控水务 及中国水务 抽升之后，老牌红筹龙头环保股光大国际 也起动，昨高见9.9港元，收报9.77港元，升幅5.3%，走势上，光国趋回补10港元左右的裂口，如后市进一步冲破10港元，则以回探11港元高位作目标。另外，上周已公布第三季业绩的中国建筑 ，昨日再急升，最高见12.18港元，收报11.94港元，升4.4%。瑞信最新把中国建筑目标价由10.4港元上调至13.7港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘