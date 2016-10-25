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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 09:21 BJT

全球矿业：嘉能可完成动力煤季度定价协商，较上季弹升48%--消息

路透悉尼10月25日 - 消息人士周二证实，嘉能可(Glencore) 已与日本电厂完成动力煤季度合约价格的定价协商，价格为每吨94.75美元，高于上季的约64美元，反映现货价格大涨。

一名了解内情的行业消息人士表示，经过两个月的协商，嘉能可与日本东北电力 就定价达成一致。

自6月以来，澳洲纽卡斯尔11月现货船货价格 已近翻倍至每吨100.25美元，为2012年来最高。

用于发电的动力煤价格劲扬，是因中国当局限制煤矿产出以解决污染等问题，导致中国电厂增加进口。

政府的干预使得中国煤产量减少约15%，买家因而重返海外市场采购。

嘉能可为全球最大海上交易动力煤供应商，其定价往往成为行业参考价格。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)

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