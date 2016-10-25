港报社评：康桥事件敲问良心，无声呐喊香港之羞--明报10月25日

「康桥之家」被社会福利署撤销豁免证明书（俗称临时证），即是除牌，表面上这宗怀疑性侵犯事件告一段落。不过，事件揭示残疾人士在私营院舍的景况，敲问着这个社会的良心。不仅是事件中怀疑被侵犯的智障女院友，社会未能替她主持公道，法律未能惩戒涉事者，这也反映社会未能有效保护弱势社群，使人感到气愤。目前，许多亟需协助的残疾人士，需轮候逾10年才得到资助院舍服务，而香港完全有能力改善他们的处境，政府却吝啬于此，对不起弱势社群。

康桥之家事件最使人气愤者，是前院长涉嫌与女院友发生非法性行为后，获撤销控罪；因为事主中度智障，不适宜出庭作供，律政司在未能传召事主情况下，认为其他证据无合理机会入罪，决定撤销检控。根据案件一些情况，例如纸巾有前院长精液与女院友DNA混和等环境证据，很难令人相信事属正常。不过，这类涉及一对一的案件，举证难度高，若女院友过不了庭上刁钻盘问的一关，较难入被告以罪。即使如此，律政司仍然应该想办法伸张正义，对涉嫌犯罪者追究到底。

此事引起社会关注涉及精神上无行为能力人士的案件处理程序，有两项情况值得当局考虑。据前任刑事检控专员江乐士透露，律政司曾有「易受伤害证人组」处理这类人士案件，在2008年人手一度增加至24人，不过在2010年，这个组随着领导的一名高级助理检控专员退休后解散；江乐士认为律政司「绝对必须」恢复这个组别，以保障易受伤害证人的利益。智障人士受伤害，需要的协助与其他人不一样，例如负责案件的律政人员须具备相关知识、能力、经验及敏感度，江乐士作为过来人，他的意见值得律政司参考并接受。

另外，根据法律界人士指出，《刑事诉讼程序条例》第79E条容许由法官向儿童或精神上无行为能力人士录取书面供辞，亦容许录取书面供辞时，由另一方的代表律师盘问事主。有关安排原意是保护精神上无行为能力人士，避免事主在庭上作供而造成伤害。不过，现在同时容许事主接受盘问，法律界人士认为不妥当，建议当局修例，限制此程序上的盘问过程，例如只容许对方律师提交书面问题，由法官代为盘问。法律界人士这个建议，目的为避免无行为能力人士要接受步步进逼盘问的煎熬，让他们完成作供，使法官得以综合考虑。由法官按律师提供的问题向事主提问的做法，应予考虑。

康桥之家今次事件，若非前院长获撤销控罪后入禀追讨堂费败诉，外界根本不知道案情。其后传媒追查，发现涉案前院长曾于2002年被指非礼两名21及35岁严重智障女院友，事后以蛋挞及可乐安抚。前院长其后被控两项非礼罪，最终法官认为两名女院友证供前后矛盾，基于「司法制度要宁纵毋枉」，裁定前院长无罪，兼得堂费。14年前，前院长已经涉及非礼案，仍然可以继续经营院舍，并担任领导职位，社署对这家院舍的情况是否足够重视，那些定期或紧急巡查是否发挥了作用，都值得检讨。

社署对于私营院舍有监管之责，每有个别院舍爆发「丑闻」，社署多果断处理，今次是变相撤销康桥之家的牌照。去年大埔剑桥安老院被传媒揭发让长者赤身露体轮候洗澡，完全无视长者的尊严，社署同样快刀斩乱麻使之结业。不过，社署危机管理娴熟，不等于私营院舍的质素、营运和管理已经根本改善。业界和市民都相信，类似剑桥长者和康桥智障人士的遭遇，绝非孤例，或许是有人做得更隐蔽，未为外界所知而已。因为这是由私营院舍的属性所决定。

政府资助院舍加上院友每月缴交费用，平均成本接近1.6万元，业界就此仍然说不足够。现在大部分私营残疾人士院舍每月收费只有5000至8000元，要缴交高昂租金，连资助院舍亦喊苦，私营院舍营运更加「睇餸食饭」，只能在其他方面樽节，于是一名职员照顾40名院友，已经合乎法例要求。当局明知道私营院舍的设施人手，不可能提供理想服务，不过仍然容忍，皆因私营院舍办不下去了，院友都安置到哪里呢？有业界形容，私营院舍看准当局的软肋，有恃无恐地仅提供最起码服务，受害的只是那些来自低收入家庭的院友。政府财政储备超过8000亿元，却不肯拨出更多资源照顾长者、智障人士等弱势社群，让他们得到更好照顾；这些年间发生的私营院舍虐老或智障人士被欺负事件，除了讽刺这个富裕社会，实际上也是对坐拥巨资守财奴政府的控诉。

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