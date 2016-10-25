港报社评：国民党经脉濒废，“习洪会”祸福难料--信报10月25日

经历过再一次政权更迭的风风雨雨之后，又沦为在野党的国民党由洪秀柱临危受命担任党主席，她誓言会在废墟中重建国民党。能否重建仍是未知之数，不过其「废墟」的讲法却是可圈可点，因为该党似乎已濒临经脉尽废的险境，莫说政权不保，连能否继续营运亦是问号，八百多名党务工作者最近两个月领不到薪金，原因是党产遭冻结。

与此同时，人称柱柱姐的洪主席将于本月三十日至下月三日访问大陆，率团参与「两岸和平发展论坛」，很大机会跟中共总书记习近平会晤，来一趟「习洪会」，对于国民党而言难以断定是福是祸。

国民党曾经在台湾呼风唤雨，要人有人，要银有银，长期盘踞加上投资有道，党产累积至连党主席也说不准的天文数字。可是民进党的蔡英文上台完全执政之后，以「转型正义」为名，追查「不当党产」，国民党数以百亿元计新台币的资产被冻结，甚至有可能被充公，目前竟然出现了无薪可发的尴尬状况。根据民进党的讲法，一个政党的经费，除了党费收入、政治献金及选举时的政府补助之外，其他都不算正当来源，过去十年国民党的「合法收入」只有约五十三亿元新台币，支出则是二百九十二亿，赤字靠党产撑持。一旦党产归零，国民党不但是一个拖欠薪金的无良雇主，而且有灭党之忧。

诚然，民进党追查不当党产绝对是政治斗争的致命一击，但此事毕竟酝酿多时，马英九时代已经闹得不可开交，国民党为什么不早作筹谋？如今来到连续两个月发不出薪金的窘局，洪秀柱才说「正在筹措资金」，发起「救亡图存劝缴」活动，呼吁党员慷慨解囊，捐献至少二千元新台币，洪秀柱自己则缴交二十万元，很有一点恳请善长仁翁随缘乐助、福有攸归的黑色幽默，只不知得到捐款之后柱柱姐会否高歌一曲娱宾。假如欠薪问题无法解决，废墟重建不知如何说起。

洪秀柱之崛起，反映的是国民党的委靡。蜀中无大将，廖化作先锋，去年洪秀柱本来在无人愿担大任的情况之下获提名参选总统，却因为胜算全无而被前党主席朱立伦阵前换帅，改由自己披甲上阵，最终仍是一败涂地。洪秀柱及后成为国民党历来声望最低的党主席，欠薪问题固然是一大考验，前往大陆访问同样是左右为难，未出发已在党内备受非议，完全没有办法团结党友达成共识。

针对大陆之行，洪秀柱日前与立法院党团举行座谈，席间面对诸多质疑，党团要求党主席跟习近平见面之时一定要讲「一中各表」以及「中华民国」，但洪秀柱不愿承诺。根据她的讲法，两岸谈判不是那么简单的事，「如何在什么样的场合做最适当表达，而能够尽量满足心愿，让我们的目的能够达成，这才是最重要的」，所以当场并没有答应党团，一定讲哪样或一定不讲哪样，就是留下弹性的空间，只要能达到目标，视情况有所作为。是否谈及「一中各表」以及「中华民国」已有一定难度，洪秀柱曾经提过的「一中同表」又如何？讲还是不讲？假如将「一中同表」在习近平面前宣之于口，恐怕会被台湾民众揶揄为向大陆叩头，国民党更加流失民意支持。至于北京会不会成为「募捐对象」，慷慨解囊协助国民党发薪？想也不要想，「勾结共产党」在台湾绝对是政治自杀行为。

洪秀柱要带领国民党东山再起，访问大陆最聪明的做法是避重就轻，少谈政治，多谈经济，例如说服北京撤销部分「排绿政策」，让台湾渔农产品销售大陆，突破民进党执政以来的封杀。祸兮福所倚，若然能够通过「习洪会」的考验，废墟才有逢凶化吉的希望。

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