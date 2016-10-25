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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续微跌，CFETS指数降至94.18

路透上海10月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周二较上日微跌0.03%至94.18；SDR篮子指数微跌至95.70，BIS篮子指数微跌至94.
89。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.70%，SDR篮子指数跌3.18%，BIS指数跌6.71%
。
 CFETS篮子货币           今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                       6.7744                          -54
 欧元                          7.364                          -36
 日圆                         6.4922                          215
 港元                         0.8733                         -7.7
 英镑                         8.2796                         -106
 澳元                         5.1478                           27
 新西兰元                      4.828                          187
 新加坡元                     4.8595                          -24
 瑞郎                         6.8159                          -61
 加元                         5.0735                           -8
 林吉特                       0.6145                        -20.8
 卢布                         9.1816                         -455
 泰铢                          5.175                          -44
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.85，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报94.86，较上日微
升0.17%；RXY参考离岸人民币指数 报94.86，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.87，较上日微升0.12%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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