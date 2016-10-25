中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续微跌，CFETS指数降至94.18

路透上海10月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周二较上日微跌0.03%至94.18；SDR篮子指数微跌至95.70，BIS篮子指数微跌至94. 89。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.70%，SDR篮子指数跌3.18%，BIS指数跌6.71% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数 人民币 6.7744 -54 欧元 7.364 -36 日圆 6.4922 215 港元 0.8733 -7.7 英镑 8.2796 -106 澳元 5.1478 27 新西兰元 4.828 187 新加坡元 4.8595 -24 瑞郎 6.8159 -61 加元 5.0735 -8 林吉特 0.6145 -20.8 卢布 9.1816 -455 泰铢 5.175 -44 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.85，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数 报94.86，较上日微 升0.17%；RXY参考离岸人民币指数 报94.86，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.87，较上日微升0.12%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)