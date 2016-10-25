芝加哥期市：大豆期货小涨，接近两个月高位

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
以下是0108GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT 小麦 402.75 0.25 +0.06% -3.42% 405.62 39 CBOT 玉米 347.75 -0.50 -0.14% -0.93% 341.47 49 CBOT 大豆 992.75 0.75 +0.08% +1.77% 962.83 71 CBOT 稻米 9.89 $0.04 +0.36% -4.26% $10.00 33 WTI 原油 50.46 -$0.06 -0.12% -0.77% $48.06 55 汇率 欧元/美元 $1.087 -$0.001 -0.12% -0.54% 美元/澳元 0.7599 0.000 -0.04% -0.33% (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/王颖；审校 张涛/李婷仪)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。