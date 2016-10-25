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货币新闻 | 2016年 10月 25日 星期二 09:52 BJT

芝加哥期市：大豆期货小涨，接近两个月高位

以下是0108GMT报价：   
 合约          最新        变动        涨跌%       两日涨跌%     30日移动均值  RSI
 CBOT 小麦     402.75      0.25        +0.06%      -3.42%        405.62        39
 CBOT 玉米     347.75      -0.50       -0.14%      -0.93%        341.47        49
 CBOT 大豆     992.75      0.75        +0.08%      +1.77%        962.83        71
 CBOT 稻米     9.89        $0.04       +0.36%      -4.26%        $10.00        33
 WTI 原油      50.46       -$0.06      -0.12%      -0.77%        $48.06        55
 汇率                                                                          
 欧元/美元     $1.087      -$0.001     -0.12%      -0.54%                      
 美元/澳元     0.7599      0.000       -0.04%      -0.33%                      
 (完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/王颖；审校 张涛/李婷仪)

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