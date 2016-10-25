日本新股：JR九州上市首日大涨15%，因派息丰厚且赴日观光客增长

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透东京10月25日 - 日本九州旅客铁道(简称JR九州) 周二上市首日股价大涨15%，受到派息丰厚、以及憧憬该公司将因房地产业务及旅日观光客增长而受惠。
JR九州的首次公开发行(IPO)案为今年全球第三大，其IPO定价在指导价区间高端。日本政府出售在该公司的全部持股筹集到40亿美元。
今日上市首秀中，JR九州早盘交投在每股3,010日圆，高于IPO招股价的2,600日圆，也略高于上市之前约2,800-3,000日圆的灰市价。
受到温泉以及景致的吸引，去年造访九州的外国观光客创下纪录高位280万人。
当地政府数据显示，2016年九州观光客人数每月均创下同比增长，不过今年初的地震袭击使得九州部分地区受创。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583