日本新股：JR九州上市首日大涨15%，因派息丰厚且赴日观光客增长

路透东京10月25日 - 日本九州旅客铁道(简称JR九州) 周二上市首日股价大涨15%，受到派息丰厚、以及憧憬该公司将因房地产业务及旅日观光客增长而受惠。

JR九州的首次公开发行(IPO)案为今年全球第三大，其IPO定价在指导价区间高端。日本政府出售在该公司的全部持股筹集到40亿美元。

今日上市首秀中，JR九州早盘交投在每股3,010日圆，高于IPO招股价的2,600日圆，也略高于上市之前约2,800-3,000日圆的灰市价。

受到温泉以及景致的吸引，去年造访九州的外国观光客创下纪录高位280万人。

当地政府数据显示，2016年九州观光客人数每月均创下同比增长，不过今年初的地震袭击使得九州部分地区受创。(完)