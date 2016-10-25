香港个股：威华达旗下万赢证券向中证监申请成立合资公司，继续停牌

路透香港10月25日 - 威华达控股 证实旗下万赢证券已向中国证监会提交成立合资证券公司之申请，惟该股周二继续停牌。

威华达周一盘中大涨六成七后停牌，晚上发表公告证实万赢证券已于8月12日就与两名独立第三方可能成立合资证券公司向中国证监会提交申请，惟未有披露合资伙伴身份。

据本地多份报章报导，万赢证券的合资伙伴为“三马”（马云、马化腾及马明哲）旗下的众安保险以及中国恒大 ，而合资证券公司拟落户广州南沙自贸区。