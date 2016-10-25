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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 09:58 BJT

《汇市简讯》美元指数技术形态正面，上看年内高位

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* 美元指数在亚洲市场涨0.1%，日圆和英镑在亚洲淡静交投中引领走势

* E-迷你标普500指数期货、美国原油和MSCI明晟亚太地区(除日本)指数均持平，日经指数涨0.8%

* 5、10、20日线和周线移动均线向上，动能研究显示上涨

* 看多形态目标位在99.82，此为1月和2016年年内高点。

* 若收在10日移动均线切入位98.10下方，将不利偏多的格局。

* 技术图：reut.rs/2ezz9tV

(完)

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