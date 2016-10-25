韩国企业：乐天集团将重启乐天酒店IPO，并采取控股公司结构

路透首尔10月25日 - 韩国乐天集团周二称将重启乐天酒店 的首次公开发行(IPO)，并建立控股公司结构来简化其所有权、提高透明度。

乐天还称或将在未来五年投资40万亿韩元(351.7亿美元)，并让旗下其它蓝筹关联公司上市。

韩国检方上周称，已起诉乐天集团的22名现任及前任高管，针对这家韩国第五大企业集团的腐败调查结束。 (完)