台湾汇市：台币兑美元盘初续贬，受韩元等亚币走低及外资汇出带动

路透台北10月25日 - 台币兑美元 周二盘初持续走贬，并再度贬破31.700整数价位，交易员指因是受到人民币和韩元再贬及外资汇出的影响。惟今天有不少企业放假，市场交投冷清，成交量不大。

他们表示，随韩元等亚币走弱加上外资小幅汇出，台币一度贬至31.744低价，惟盘中已见零星出口商抛售美元，稍稍缓和台币贬势。

〞韩元稍微走贬，外资有出来捉，但从31.700捉到31.720就停了，今天市场蛮清淡的。〞一位大型银行交易员说。

他并称，随台币续贬，早盘海外无本金交割远期外汇(NDF)再转为溢价，显示市场看贬台币，亦使台币走势明显偏弱，惟时值进入月底出口商抛汇高峰，盘中已见出口商零星美元卖单，可望让台币获适度支撑。

一位中型民营银行交易员也指出，由于今天有不少厂商放假，市场交投清淡，台币跟随人民币和韩元等亚币走贬。

中国人民币兑美元 开盘报6.7787元，上日收报6.7775元。

美元指数 触及2月初以来最高水平，升至98.846高位，本月迄今累计涨3.6%。

本地时间10:12，韩元兑美元 报1,139.5，上日收在1,131.0；台股加权指数 则涨0.39%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇 报31.722/31.771，上日收在31.683。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.650-31.750

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