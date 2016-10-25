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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 17:11 BJT

台湾汇市：台币兑美元终止连三贬，出口商月底抛售美元短线趋势偏升

* 台币止贬收升，终止〞连三贬〞走势
    * 出口商抛售美元，台币成亚币最强货币
    * 散户逢低买入美元，致台币升幅略缩减
    * 明日台币主要区间暂看在31.500-31.700

    路透台北10月25日 - 台币兑美元 周二收升且终止连三贬；交易员表示，受出
口商进场抛售美元激励，今天台币止贬走扬，盘中一度升破31.600整数价位；但随即吸引散
户进场买入美元，使台币升幅略缩减。
    
    资深汇银人士指出，尽管今天韩元等亚币大都呈贬值走势，台币因出口商抛汇走升并成
为亚洲货币中最强的货币，主要是台湾贸易依旧顺差，出口商月底例行抛售美元。
    
     〞美元很强，但月底了，出口商出来抛美金，台币不会弱不到那里去。〞一大型银行
交易员说。
    
    前述资深汇银人士称，今天不少企业放假，市场交易清淡，台币在各亚币普遍走贬之际
逆势收升，〞今天外资进出的金额差不多，但台币超强的，因为出口商进来丢美元。〞
    
    一大型公股银行交易员说，预估明日企业恢复上班后，出口商抛汇力道将更强劲，使台
币短线偏升；〞美元买卖两边量都不大，因为满多人没上班的，本来逢月底就会出来抛汇的
厂商今天都没有出来，但台币回到31.600下方就有蚂蚁雄兵(散户)逢低买入美元。〞
       
    台湾股市周二上涨，并创16个月收盘新高，加权股价指数 收涨0.68%至9,385.65
点。 
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超25.34亿台币，中止先前 连
两个交易日卖超共计14.97亿台币；上交易日修正后为卖超4.30亿台币。 
    
    多数新兴亚币周二小幅上涨，受人民币持稳协助，不过新兴亚币依然承压，因美国制造
业数据强劲并且美联储官员讲话提升12月升息预期。 
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.700。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点自上日尾盘
的小幅溢价大幅转为折价，显示市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报
31.499/31.529，上日收在31.683。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.616     31.683  31.570-31.744   31.705     4.05    7.07
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.615     31.684  31.570-31.740   31.705     2.50   3.805
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.025/-0.015               0.010/0.020
 美元/台币六个月期        -0.200/-0.170              -0.145/-0.115
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 罗两莎 ；审校 毕晓雯)

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