台湾汇市：台币兑美元终止连三贬，出口商月底抛售美元短线趋势偏升

* 台币止贬收升，终止〞连三贬〞走势 * 出口商抛售美元，台币成亚币最强货币 * 散户逢低买入美元，致台币升幅略缩减 * 明日台币主要区间暂看在31.500-31.700 路透台北10月25日 - 台币兑美元 周二收升且终止连三贬；交易员表示，受出 口商进场抛售美元激励，今天台币止贬走扬，盘中一度升破31.600整数价位；但随即吸引散 户进场买入美元，使台币升幅略缩减。 资深汇银人士指出，尽管今天韩元等亚币大都呈贬值走势，台币因出口商抛汇走升并成 为亚洲货币中最强的货币，主要是台湾贸易依旧顺差，出口商月底例行抛售美元。 〞美元很强，但月底了，出口商出来抛美金，台币不会弱不到那里去。〞一大型银行 交易员说。 前述资深汇银人士称，今天不少企业放假，市场交易清淡，台币在各亚币普遍走贬之际 逆势收升，〞今天外资进出的金额差不多，但台币超强的，因为出口商进来丢美元。〞 一大型公股银行交易员说，预估明日企业恢复上班后，出口商抛汇力道将更强劲，使台 币短线偏升；〞美元买卖两边量都不大，因为满多人没上班的，本来逢月底就会出来抛汇的 厂商今天都没有出来，但台币回到31.600下方就有蚂蚁雄兵(散户)逢低买入美元。〞 台湾股市周二上涨，并创16个月收盘新高，加权股价指数 收涨0.68%至9,385.65 点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超25.34亿台币，中止先前 连 两个交易日卖超共计14.97亿台币；上交易日修正后为卖超4.30亿台币。 多数新兴亚币周二小幅上涨，受人民币持稳协助，不过新兴亚币依然承压，因美国制造 业数据强劲并且美联储官员讲话提升12月升息预期。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.700。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点自上日尾盘 的小幅溢价大幅转为折价，显示市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报 31.499/31.529，上日收在31.683。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.616 31.683 31.570-31.744 31.705 4.05 7.07 司 元太外汇经纪公 31.615 31.684 31.570-31.740 31.705 2.50 3.805 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.145/-0.115 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 毕晓雯)