台湾汇市：台币兑美元终止连三贬，出口商月底抛售美元短线趋势偏升

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 台币止贬收升，终止〞连三贬〞走势 * 出口商抛售美元，台币成亚币最强货币 * 散户逢低买入美元，致台币升幅略缩减 * 明日台币主要区间暂看在31.500-31.700 路透台北10月25日 - 台币兑美元 周二收升且终止连三贬；交易员表示，受出 口商进场抛售美元激励，今天台币止贬走扬，盘中一度升破31.600整数价位；但随即吸引散 户进场买入美元，使台币升幅略缩减。 资深汇银人士指出，尽管今天韩元等亚币大都呈贬值走势，台币因出口商抛汇走升并成 为亚洲货币中最强的货币，主要是台湾贸易依旧顺差，出口商月底例行抛售美元。 〞美元很强，但月底了，出口商出来抛美金，台币不会弱不到那里去。〞一大型银行 交易员说。 前述资深汇银人士称，今天不少企业放假，市场交易清淡，台币在各亚币普遍走贬之际 逆势收升，〞今天外资进出的金额差不多，但台币超强的，因为出口商进来丢美元。〞 一大型公股银行交易员说，预估明日企业恢复上班后，出口商抛汇力道将更强劲，使台 币短线偏升；〞美元买卖两边量都不大，因为满多人没上班的，本来逢月底就会出来抛汇的 厂商今天都没有出来，但台币回到31.600下方就有蚂蚁雄兵(散户)逢低买入美元。〞 台湾股市周二上涨，并创16个月收盘新高，加权股价指数 收涨0.68%至9,385.65 点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超25.34亿台币，中止先前 连 两个交易日卖超共计14.97亿台币；上交易日修正后为卖超4.30亿台币。 多数新兴亚币周二小幅上涨，受人民币持稳协助，不过新兴亚币依然承压，因美国制造 业数据强劲并且美联储官员讲话提升12月升息预期。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.700。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点自上日尾盘 的小幅溢价大幅转为折价，显示市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报 31.499/31.529，上日收在31.683。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.616 31.683 31.570-31.744 31.705 4.05 7.07 司 元太外汇经纪公 31.615 31.684 31.570-31.740 31.705 2.50 3.805 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.145/-0.115 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 毕晓雯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583