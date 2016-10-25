金属期市：上海期锌涨4%至五年新高，追随钢铁价格

上海保税区锌升水上周上涨5美元至115-125美元，是5月以来首次上升，这是预期供应趋紧的初步迹象。中国9月精炼锌进口骤减60%。

伦敦金属交易所(LME)期锌 跳升1.7%至每吨2,351.50美元，为10月10日以来最高。

LME期铜 上涨0.6%至每吨4,665美元，受助于消费者需求改善。上海保税区铜升水也上升5美元至75美元，为3月以来最高。

上海其他金属期货上扬，沪铅 涨3.8%，沪铝 涨3%，锡 和镍 均涨2%左右。

新华报导称，中国钢铁巨头宝钢和武钢已经完成今年的既定去产能目标。

韩国第三季经济增长较前季放缓，但仍然好于预期。

周一公布的一项调查显示，10月欧元区企业活动扩张速度创今年最快，即便企业涨价幅度为逾五年来最大。 (完)

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