中国新债：进出口行周四将发行至多170亿元四期债，期限1/5/10/20年

路透上海10月25日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(27日)招标发行不超过170亿元人民币四期固息债，期限包括一年、五年、10年和20年。

上述四期债中，除五年为新发债外，其余三期为该行今年第11期 、第10期 和2015年第19期 的增发债，票面利率为2.22%、3.18%和3.88%。