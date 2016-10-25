中国新债：进出口行周四将发行至多170亿元四期债，期限1/5/10/20年

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海10月25日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(27日)招标发行不超过170亿元人民币四期固息债，期限包括一年、五年、10年和20年。
上述四期债中，除五年为新发债外，其余三期为该行今年第11期 、第10期 和2015年第19期 的增发债，票面利率为2.22%、3.18%和3.88%。
具体发行条款如下：
今年第11期(增)、12期、10期(增)和2015年第19期增发债
----------------------------------------------------------------
招标规模上限 1/5/10年:50亿元；20年：20亿元
期限/计息方式 1/5/10/20年固息
招标时间 1/5年：10月27日上午10:00-11:00
10/20年：10月27日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格/利率中标(荷兰式)
缴款日 11月1日
起息日 1年：10/17；5年：11/1；10年：9/5；20年：1/12
发行期 10/27-11/1
上市日 11月3日
手续费 1年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2%
----------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583