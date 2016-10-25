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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 10:30 BJT

中国新债：进出口行周四将发行至多170亿元四期债，期限1/5/10/20年

路透上海10月25日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(27日)招标发行不超过170亿元人民币四期固息债，期限包括一年、五年、10年和20年。

上述四期债中，除五年为新发债外，其余三期为该行今年第11期 、第10期 和2015年第19期 的增发债，票面利率为2.22%、3.18%和3.88%。

具体发行条款如下：

今年第11期(增)、12期、10期(增)和2015年第19期增发债

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招标规模上限 1/5/10年:50亿元；20年：20亿元

期限/计息方式 1/5/10/20年固息

招标时间 1/5年：10月27日上午10:00-11:00

10/20年：10月27日上午10:00-11:30

招标方式 单一价格/利率中标(荷兰式)

缴款日 11月1日

起息日 1年：10/17；5年：11/1；10年：9/5；20年：1/12

发行期 10/27-11/1

上市日 11月3日

手续费 1年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2%

----------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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