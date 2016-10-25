台湾股市：受电子及原物料股带动创16个月收盘新高，短线续呈高档震荡

路透台北10月25日 - 台湾股市周二上涨，并创16个月收盘新高。分析师指出，台股盘中在原物料及电子股带动下进一步攻高，一度逼近9,400点；惟〞近关情怯〞，尾盘因大立光 拉回致涨幅略缩减。短线料续呈高档震荡走势。

台湾加权股价指数 收涨0.68%至9,385.65点，创2015年6月26日以来收盘新高，当日指数收在9,462.57点；盘中最高曾触及至9,399.97点，为指数自去年7月2日以来最高水准。今日大盘成交初值 为642.98亿台币，上交易日修正后为578.57亿。

〞今天太强了，而且有点带量，这个盘就是看支撑、不看压力。〞国泰证期顾问分析师简伯仪说。

他表示，台股在外资持续做多带动之下，指数持续往上攻，且突破近期盘中两个高点，今天已正式扭转短线过高压回的走势，未来大盘若能维持9月7日的9,278及10月11日的9,327点的趋势线之上，大盘将续呈高档震荡。

日盛投顾分析师钟国忠指出，今天亚股大都走低，惟台股展开落后补涨行情，在苹果概念股台积电 及鸿海 两大权值股创高带动下，指数进一步收高。

他表示，因苹果 公司将公布财报，今天尾盘大立光等部分个股担心苹果财报不佳，尾盘出现获利了结卖压致股价拉回。

大立光终场收跌1.46%，报3,715台币；盘中最高曾触及3,815台币。

今日电子类指数 涨0.78%，金融保险类指数 则涨0.44%。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,250-9,450点间。