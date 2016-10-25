台湾股市：受电子及原物料股带动创16个月收盘新高，短线续呈高档震荡

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北10月25日 - 台湾股市周二上涨，并创16个月收盘新高。分析师指出，台股盘中在原物料及电子股带动下进一步攻高，一度逼近9,400点；惟〞近关情怯〞，尾盘因大立光 拉回致涨幅略缩减。短线料续呈高档震荡走势。
台湾加权股价指数 收涨0.68%至9,385.65点，创2015年6月26日以来收盘新高，当日指数收在9,462.57点；盘中最高曾触及至9,399.97点，为指数自去年7月2日以来最高水准。今日大盘成交初值 为642.98亿台币，上交易日修正后为578.57亿。
〞今天太强了，而且有点带量，这个盘就是看支撑、不看压力。〞国泰证期顾问分析师简伯仪说。
他表示，台股在外资持续做多带动之下，指数持续往上攻，且突破近期盘中两个高点，今天已正式扭转短线过高压回的走势，未来大盘若能维持9月7日的9,278及10月11日的9,327点的趋势线之上，大盘将续呈高档震荡。
日盛投顾分析师钟国忠指出，今天亚股大都走低，惟台股展开落后补涨行情，在苹果概念股台积电 及鸿海 两大权值股创高带动下，指数进一步收高。
他表示，因苹果 公司将公布财报，今天尾盘大立光等部分个股担心苹果财报不佳，尾盘出现获利了结卖压致股价拉回。
大立光终场收跌1.46%，报3,715台币；盘中最高曾触及3,815台币。
今日电子类指数 涨0.78%，金融保险类指数 则涨0.44%。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,250-9,450点间。
本地时间14:35，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 涨0.76%，韩国股市则跌0.52%，MSCI亚太明晟指数 涨0.21%。(完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583