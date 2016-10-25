《路透晚报》--10月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：料今年增速6.7%左右，若美国12月加息对人民币影响有限--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预计有限。

--中国经济：全年5,000亿元中央预算内投资指标任务的99%已经下达--人民日报

人民日报援引中国国家发展改革委和财政部有关负责人称，截至目前,已下达全年5,000亿元人民币中央预算内投资指标任务的99%，有利于在民间投资动力不足的“空档期”，尽早发挥政府投资引导带动作用。

--中国经济：今年钢铁煤炭去产能任务或提前完成，11月底完成验收工作

中国国家发改委副秘书长许昆林称，今年全国钢铁煤炭去产能任务有望提前完成，钢铁全年去产能任务有望在10月完成，煤炭全年任务力争在11月完成，部分地区和中央企业已经提前完成全年任务。

--中国财税：以年收入12万元为界加税不实，个税改革或增加扣除项--新华

针对最近热议的个税改革是否将年收入12万元者纳入高收入群体，新华社援引多位业内专家报导称，年收入12万元人民币并非划分高低收入人群的界限，不存在以年收入12万元为分界加税的情况。

--中国就业：三季度末登记失业率4.04%，将公告第一批养老基金管理机构

中国人力资源社会保障部表示，三季度末，全国城镇登记失业率为4.04%，低于4.5%的年度调控目标，并表示启动养老保险基金投资运营，公告第一批养老基金管理机构。

--中国国企：1-9月国有企业利润总额17,206.8亿元，同比下降1.6%--财政部

中国财政部公布，1-9月国有企业利润总额17,206.8亿元人民币，同比下降1.6%，其中中央企业实现利润11,915.6亿元，同比下降5.4%，地方国有企业实现利润5,291.2亿元，同比增长8.1%。

--中国金融：9月末小额贷款公司贷款余额9,293亿元，前三季度减少111亿--央行

中国央行称，截至9月末，全国共有小额贷款公司8,741家，贷款余额9,293亿元人民币，前三季度人民币贷款减少111亿元。

--中国保险：二季度保险业偿付能力充足率高，仅三家公司不达标--保监会

中国保监会称，第二季度偿付能力数据和风险综合评级结果显示，全行业偿付能力充足稳定，行业偿付能力充足率较高；6月末仅三家小型保险公司不达标，达标公司数量占比达98%。

--中美贸易：美国商务部终裁中国产滑轮等铁质产品存在倾销和补贴行为

新华社报导称，美国商务部宣布终裁结果，认定从中国进口的滑轮、飞轮等铁质机械传动部件存在倾销和补贴行为。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,350亿元逆回购，单日净投放1,750亿创半年新高

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行2,350亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,150元，14天亿850元，28天350亿元。据此计算，今日净投放1,750亿元，创半年来单日净投放规模新高。

--新债招标：国开行10年增发债中标收益率3.0262%，20年3.2874%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的10年和20年固息债，中标收益率为3.0262%和3.2874%，基本符合此前3.02%和3.28%的预测均值；两期债投标倍数为4.22倍和3.80倍。

--中国债市：上海证交所暂停房企公司债申请受理和审核--财新

9月底以来中国收紧房地产市场的严厉调控政策仍在持续推出。财新网报导，上周券商接上海证交所窗口指导，暂停受理房地产类公司债发行申请，在审项目都停止审核。

--中国债市动态：一二级均偏弱国债期货再跌，资金面未改善继续施压

中国银行间债市早盘现券收益率继续上涨，一级市场上，四期国开债增发需求也一般。交易员称，尽管央行公开市场加大投放，资金面改善仍非常有限，债市期现货情绪均偏弱，短期调整压力不减。

--中国货币市场：公开市场发力投放难缓资金偏紧，关注到期MLF是否续做

中国央行公开市场单日净投放量创半年新高，但仍对银行间市场资金面助益有限，流动性依旧偏紧，隔夜回购利率大涨，非银机构供需结构矛盾更显突出；尽管公开市场持续加力，但因例行缴准、MLF（中期借贷便利）到期、缴税仍有滞后影响，资金压力难现缓解。

--台湾新债：鸿海105-3期无担债发行金额30亿台币，其中五年期以0.83%定价

全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海发布公开说明 书表示，将发行105-3期无担保公司债，其二年期、三年期及五年期分别以0.68%、0.75%及0 .83%定价，发行量各为12亿、9亿及9亿台币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘与中间价续创逾六年新低，跌幅收窄但料仍偏弱

人民币兑美元即期早盘小幅下跌，与中间价再刷新逾六年新低，但汇价跌幅已明显收窄。交易员称，美元指数涨势缩减，小幅缓和人民币下行压力，但由于客盘仍偏购汇，大行为控制贬值速度继续向市场提供美元流动性，短期内人民币偏弱走势料难改。

--中国金融：人民币汇率将保持基本稳定，不存在持续贬值基础--央行副行长

中国人民银行副行长易纲在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。

--《焦点》监管层料以时间换空间应对人民币贬值，应避免贬值预期“心魔”

近期人民币兑美元即期和中间价频频刷新逾六年新低，再度引发市场关注，而监管层继续在容忍汇率更大波动和不引起市场不安情绪之间做平衡。本轮人民币调整更多是对美联储年内将加息的正常反应，且相较其他主要市场货币反应仍非常温和，因此无须对人民币汇率走势过于悲观。

--银行观点：8月跨境人民币指数连两月下降，因跨境货贸结算使用下降--中国银行

按市值计中国第四大银行--中国银行发布报告指出，8月份跨境人民币指数（CRI）较上月下降9点至256点，这也是连续第二个月下降，主因人民币在跨境货物贸易结算中的使用比例下降。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续微跌，CFETS指数降至94.18

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.03%至94.18；SDR篮子指数微跌至95.70，BIS篮子指数微跌至94.89。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小升续创逾9个月新高，大盘技术性整固煤炭股继续上涨

中国股市沪综指小幅收升，续创逾9个月新高。分析师指出，继昨日股指大涨后，今天大盘在昨日收盘点位附近窄幅震荡，进行技术性调整，尾盘股指翻红。受期货价格暴涨带动，今日产业链上游的有色、钢铁、煤炭板块继续上涨。

--中国能源：发改委敦促煤炭企业加快增产，以抑制价格急涨--消息

两位消息人士表示，中国发改委在会议上敦促煤炭企业加快增产速度，以抑制价格急剧上涨。这个最新迹象表明，中国政府担心冬季到来时煤炭供应减少。

--中国证券：股票质押新规征求意见，标的及最高比例都有新约束--报载

中国证券时报报导称，近期证监会召集部分券商讨论《证券公司参与股票质押式回购交易指引》征求意见稿，目前仍在讨论阶段，尚未下发给各家券商，其中股票质押式回购交易规则将会有大幅度修改，包括质押标的、质押比例等均有新的约束。

--企业并购：中国海航集团以65亿美元购入25%希尔顿股份

中国海航集团宣布，将以65亿美元从黑石集团手中收购希尔顿全球控股约25%的股份。黑石集团是希尔顿的最大股东。

--中股业绩：宝钢料全年净利同比增6-8倍，因汇兑损失同比大减等

中国最大上市钢企--宝钢股份今年前九个月净利润同比增长逾一倍，因去产能，钢铁行业供应过剩状况出现改善迹象；而得益于汇兑损失同比大幅减少等因素，公司预计2016年度净利润将较去年同期增加600-800%。

--中国企业：支付宝在美国拓展移动支付业务，针对中国出境游客

通过与支付处理商First Data和Verifone合作，支付宝正在向美国拓展其移动支付应用服务。这是支付宝为实施面向国外旅游的中国消费者的一项全球策略而达成的最新交易。

--中国企业：中国港湾工程公司与几内亚签署7.7亿美元港口建设合约

中国港湾工程有限责任公司与几内亚政府签署了一项7.7亿美元的合约，对几内亚首都科纳克里的港口进行升级改造，该交易将扩大中国在该国的经济影响力。几内亚是西非铁矿和铝土矿出产国。

--香港个股：长和预期今年底前完成3意大利与WIND电讯业务合并交易

环球综合企业--长江和记实业称，预期今年底前完成旗下3意大利与VimpelCom旗下WIND电讯业务合并交易。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 曾祥进)