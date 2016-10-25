韩国金融市场：韩元追随地区货币疲势下跌，韩股亦下滑

布拉德称，目前来看升息一次是必要的。 Jung补充说，韩元兑美元近期可能跌至1,140，在今日早些时候出炉 的韩国第三季国内生产总值(GDP)数据，引发了对第四季面临下行风险的 担忧。 韩国第三季经济增长较前季放缓，但仍然好于预期，支持了决策者所 称，经济仍以预期速度增长。 韩国股市下挫，回吐上日涨幅，因海外投资者卖超韩股。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.7%至2,033.59点。 接近中午时，外资卖超341亿韩元(3,000万美元)韩股，对市场造成拖 累。 但芯片制造商SK海力士 上涨近2%，因该公司周二公布的 第三季营业利润优于市场预期，并预测记忆体芯片价格在需求转强的带动 下将进一步回升，表明第四季会有进一步的获利动能。 下跌股家数超过上涨股家数，分别为658档和152档。 三年期公债12月期货 跌0.05点至110.47，受7-9月当季的GDP 数据拖累。 0234 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,136.7 1,131.0 日圆/韩元 10.8819/19 10.8886 韩国公债期货 * 110.47 110.52 韩国综合股价指数 2,033.59 2,047.74 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/侯雪苹；审校 白云/高琦)