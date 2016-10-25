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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 11:02 BJT

韩国金融市场：韩元追随地区货币疲势下跌，韩股亦下滑

布拉德称，目前来看升息一次是必要的。 
    
    Jung补充说，韩元兑美元近期可能跌至1,140，在今日早些时候出炉
的韩国第三季国内生产总值(GDP)数据，引发了对第四季面临下行风险的
担忧。
    
    韩国第三季经济增长较前季放缓，但仍然好于预期，支持了决策者所
称，经济仍以预期速度增长。 
    
    韩国股市下挫，回吐上日涨幅，因海外投资者卖超韩股。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.7%至2,033.59点。
    
    接近中午时，外资卖超341亿韩元(3,000万美元)韩股，对市场造成拖
累。
    
    但芯片制造商SK海力士 上涨近2%，因该公司周二公布的
第三季营业利润优于市场预期，并预测记忆体芯片价格在需求转强的带动
下将进一步回升，表明第四季会有进一步的获利动能。 
    
    下跌股家数超过上涨股家数，分别为658档和152档。
    
    三年期公债12月期货 跌0.05点至110.47，受7-9月当季的GDP
数据拖累。
    
                               0234 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,136.7       1,131.0   
    日圆/韩元      10.8819/19       10.8886
    韩国公债期货 *         110.47        110.52   
    韩国综合股价指数    2,033.59      2,047.74
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
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 (编译 李爽/侯雪苹；审校 白云/高琦)

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