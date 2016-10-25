路透基点：维格娜丝时装寻求20亿元贷款，用以收购维尼熊业务--TRLPC

路透香港10月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国维格娜丝时装股份有限公司(V-Grass Fashion)正寻求三年期银团贷款，为其从韩国服饰及零售企业衣恋集团(E-Land Group)手里收购维尼熊业务提供融资。

一位消息人士称，贷款规模料约为20亿元人民币(2.95亿美元)，即总收购价50亿元人民币的40%，相当于收购维尼熊业务的90%权益。9月时维格娜丝时装曾在呈送给证交所的文件里称，将以57亿元人民币收购维尼熊的100%股权。

招商银行是本次贷款的牵头行兼簿记行，该贷款已以有限银团贷款形式推出。维尼熊的股份作为担保品。

维尼熊于2004年在中国登陆，其休闲服饰目标针对十几岁和20出头的年轻消费者，目前已建立良好形象。衣恋集团称，其经营着1,400家百货店及其他折扣店，年营收为4,200亿韩元。

此一收购对于维格娜丝时装股份有限公司来说是一笔庞大的投资，该公司市值约为6.85亿美元。