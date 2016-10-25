澳新汇市：澳元在CPI数据公布前持稳，新西兰元表现淡静

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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如果周三的数据显示澳洲第三季基础通胀率持稳在1.5%左右，市场会认为澳洲央行的宽松周期或将结束。这种观点也对澳元构成扶助。
“交易员目前在0.7450-0.7750美元区间上下两个方向操作都感觉不错，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。
“明天澳洲将公布第三季CPI数据，这种情况自然会改变--但只有数据极其疲弱，才能破坏澳元的支撑。”
澳元兑新西兰元 维持升势，澳元兑日圆 连续第二天上涨。
新西兰元兑美元 报0.7139，连跌三天后出现反弹。(完)
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(编译 李春喜/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583