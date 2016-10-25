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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 11:14 BJT

澳新汇市：澳元在CPI数据公布前持稳，新西兰元表现淡静

如果周三的数据显示澳洲第三季基础通胀率持稳在1.5%左右，市场会认为澳洲央行的宽松周期或将结束。这种观点也对澳元构成扶助。

“交易员目前在0.7450-0.7750美元区间上下两个方向操作都感觉不错，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。

“明天澳洲将公布第三季CPI数据，这种情况自然会改变--但只有数据极其疲弱，才能破坏澳元的支撑。”

澳元兑新西兰元 维持升势，澳元兑日圆 连续第二天上涨。

新西兰元兑美元 报0.7139，连跌三天后出现反弹。(完)

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(编译 李春喜/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛)

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