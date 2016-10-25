路透基点：华融国际金控初次贷款规模提高一倍至30亿港元--TRLPC

路透香港10月25日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港 上市券商华融国际金融控股有限公司已将初次贷款规模从初步目标15亿港 元，提高一倍至30亿港元(3.87亿美元)，此前在一般联贷阶段已吸引到18 家放贷机构。 包括起初的牵头行兼簿记行远东国际商业银行在内，已共有19家银行 作出贷款承诺，承贷规模为49亿港元。 借款人母公司--中国华融资产管理股份有限公司已提供一份同意协助 书(letter of comfort)。 受邀参贷银行可获得305个基点的最高综合收益，利率为较香港银行 同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点。前端 费为25个基点，并有5个基点的提前参贷费。该笔贷款期限为一年。是次 贷款平分为一笔定期贷款和一笔循环贷款。(完) (编译 于春红; 审校 王丽鑫)