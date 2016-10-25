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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 12:09 BJT

路透基点：华融国际金控初次贷款规模提高一倍至30亿港元--TRLPC

路透香港10月25日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港
上市券商华融国际金融控股有限公司已将初次贷款规模从初步目标15亿港
元，提高一倍至30亿港元(3.87亿美元)，此前在一般联贷阶段已吸引到18
家放贷机构。
    
    包括起初的牵头行兼簿记行远东国际商业银行在内，已共有19家银行
作出贷款承诺，承贷规模为49亿港元。
    
    借款人母公司--中国华融资产管理股份有限公司已提供一份同意协助
书(letter of comfort)。
    
    受邀参贷银行可获得305个基点的最高综合收益，利率为较香港银行
同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点。前端
费为25个基点，并有5个基点的提前参贷费。该笔贷款期限为一年。是次
贷款平分为一笔定期贷款和一笔循环贷款。(完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)

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