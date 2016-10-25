路透基点：华融国际金控初次贷款规模提高一倍至30亿港元--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月25日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港 上市券商华融国际金融控股有限公司已将初次贷款规模从初步目标15亿港 元，提高一倍至30亿港元(3.87亿美元)，此前在一般联贷阶段已吸引到18 家放贷机构。 包括起初的牵头行兼簿记行远东国际商业银行在内，已共有19家银行 作出贷款承诺，承贷规模为49亿港元。 借款人母公司--中国华融资产管理股份有限公司已提供一份同意协助 书(letter of comfort)。 受邀参贷银行可获得305个基点的最高综合收益，利率为较香港银行 同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点。前端 费为25个基点，并有5个基点的提前参贷费。该笔贷款期限为一年。是次 贷款平分为一笔定期贷款和一笔循环贷款。(完) (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。