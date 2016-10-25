台湾债市：105/11增额券殖利率收创近九个月新高，受累于冷券流动性欠佳

* 105/11增额券发行前交易殖利率收近日高 * 因美债殖利率收扬及台债冷券流动性欠佳 * 明日105/11增额券殖利率交易区间0.90-0.95% 路透台北10月25日 - 台湾指标10年公债105/11期增额券 周二发行前交易 殖利率收近日高，并创同年券近九个月新高。交易员认为，美债殖利率周一收扬，及台债冷 券流动性欠佳，带动105/11增额券殖利率走扬再探波段新高，短线买盘观望下该券料挑战1 月底的前高位置。 他们指出，目前冷券交投依旧清淡，只有天期在七年以下的券种仍有买盘，令空方势力 蠢动趁势再起；短线除非有很大买盘消化冷券卖需，否则手上有冷券部位却苦无买主的交易 商仍会继续作空主流券，明日105/11R殖利率暂先看0.95%的整数关口能否突破。 今日105/11R殖利率收在0.9368%，创10年公债殖利率近九个月新高，前高为1月29日的0 .9730%。 〞我们也很意外，冷券买盘缩手，可能跟我们一样预期利率还有高点。〞一位大型银行 交易员说。 他坦称，市场多数预期美联储第四季升息在即，且明年仍会延续升息步调，因此台债买 气转趋疲弱，倾向等到主流券殖利率到目标价位再进场，届时将以倒金字塔买法陆续承接。 另位民营银行交易员则称，台债因买盘不济及冷券欠缺流动性，带动空方气焰大胜，现 在105/11增额券殖利率距当时现券标售的0.6860%已大幅走高，即便如此买盘仍旧观望，所 以很难预测105/11R殖利率这波高点位置。 “现在除了观望不然还能干嘛，下周有FOMC会议还有非农就业数据，买盘才会我看你、 你看我的，都没有出手。”他说。 下周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议，此外，下周一也有日 本央行货币政策会议(至11月1日)。 美债收益率周一走高，与全球公债收益率和美股上涨的走势一致，交易员称下周美国联 邦储备理事会(FED/美联储)会议前交投清淡。10年公债 收益率收报1.763%，上 日则收在1.74%。 交易员预估，明日105/13 期公债殖利率区间估在0.64-0.68%；105/11期增 额券发行前交易殖利率区间看0.90-0.95%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +1.00 0.6600 0.6550-0.6650 6.50 10 105/11R +4.68 0.9368 0.9000-0.9370* 94.50 注*：表该券发行前交易期间新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9100% 5 105/08 0.6700% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)