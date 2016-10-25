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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 15:48 BJT

台湾债市：105/11增额券殖利率收创近九个月新高，受累于冷券流动性欠佳

* 105/11增额券发行前交易殖利率收近日高
    * 因美债殖利率收扬及台债冷券流动性欠佳
    * 明日105/11增额券殖利率交易区间0.90-0.95%

    路透台北10月25日 - 台湾指标10年公债105/11期增额券 周二发行前交易
殖利率收近日高，并创同年券近九个月新高。交易员认为，美债殖利率周一收扬，及台债冷
券流动性欠佳，带动105/11增额券殖利率走扬再探波段新高，短线买盘观望下该券料挑战1
月底的前高位置。
    
    他们指出，目前冷券交投依旧清淡，只有天期在七年以下的券种仍有买盘，令空方势力
蠢动趁势再起；短线除非有很大买盘消化冷券卖需，否则手上有冷券部位却苦无买主的交易
商仍会继续作空主流券，明日105/11R殖利率暂先看0.95%的整数关口能否突破。
    
    今日105/11R殖利率收在0.9368%，创10年公债殖利率近九个月新高，前高为1月29日的0
.9730%。
    
    〞我们也很意外，冷券买盘缩手，可能跟我们一样预期利率还有高点。〞一位大型银行
交易员说。
    
    他坦称，市场多数预期美联储第四季升息在即，且明年仍会延续升息步调，因此台债买
气转趋疲弱，倾向等到主流券殖利率到目标价位再进场，届时将以倒金字塔买法陆续承接。
    
    另位民营银行交易员则称，台债因买盘不济及冷券欠缺流动性，带动空方气焰大胜，现
在105/11增额券殖利率距当时现券标售的0.6860%已大幅走高，即便如此买盘仍旧观望，所
以很难预测105/11R殖利率这波高点位置。
    
    “现在除了观望不然还能干嘛，下周有FOMC会议还有非农就业数据，买盘才会我看你、
你看我的，都没有出手。”他说。
    
    下周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议，此外，下周一也有日
本央行货币政策会议(至11月1日)。
     
    美债收益率周一走高，与全球公债收益率和美股上涨的走势一致，交易员称下周美国联
邦储备理事会(FED/美联储)会议前交投清淡。10年公债 收益率收报1.763%，上
日则收在1.74%。 

    交易员预估，明日105/13 期公债殖利率区间估在0.64-0.68%；105/11期增
额券发行前交易殖利率区间看0.90-0.95%。
          
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)    成交值
  年期     期别                 (基点)                              (亿台币)
     5   105/13                  +1.00    0.6600     0.6550-0.6650      6.50
    10  105/11R                  +4.68    0.9368    0.9000-0.9370*     94.50
   注*：表该券发行前交易期间新高。
    
   浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9100%
   5    105/08                          0.6700%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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