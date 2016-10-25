中国货币市场：公开市场发力投放难缓资金偏紧，关注到期MLF是否续做

路透上海10月25日 - 中国央行公开市场单日净投放量创半年新高，但仍对银行间市场 资金面助益有限，周二流动性依旧偏紧，隔夜回购利率大涨，非银机构供需结构矛盾更显突 出；尽管公开市场持续加力，但因例行缴准、MLF（中期借贷便利）到期、缴税仍有滞后影 响，资金压力难现缓解。 交易员并指出，除上述影响因素外，当前主要不确定性仍是汇率贬值引发的资金外流压 力，若外汇占款的降速不减，仍需央行进一步补充流动性；而尽管央行此前已超额续做了本 月到期的MLF，但在紧绷局面未缓的情况下，今日到期的MLF是否续做仍会影响市场情绪。 “感觉比昨天还不好，我这边还有不少头寸没有平，七天也不好借，今天的七天（资金 ）刚好跨月底。”北京一基金交易员称。 央行公开市场今日共进行2,350亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,150元，14天亿85 0元，28天350亿元。据此计算，今日净投放1,750亿元，创半年来单日净投放规模新高。 华东一银行交易员则表示，整体流动性仍不佳，大行出钱依旧寥寥，有些股份制银行还 在借钱，不过政策性银行的供给较之前感觉略有改观，从银行的感受来看没有比之前更紧。 她还谈到，此前两日到下午资金都有明显转暖，大行出钱增多，不过暖势都未能持续， 第二日早盘流动性重新紧绷，而随着月末临近，资金面短期回归宽裕难度较大，今天需要关 注MLF到期是否会续做，而人民币汇价走势仍是中期影响流动性的主要因素。 据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630 亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于 2.85%和3.0%。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.3866 2.2428 14.38 七天 2.4157 2.5465 -13.08 14天 2.8722 3.0939 -22.17 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.2550 3.3450 91.00 七天 3.4850 3.4950 -1.00 14天 3.1800 3.2000 -2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4200 2.2500 17.00 七天 2.7000 2.9500 -25.00 14天 3.3000 3.2000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2380 2.2310 0.70 七天 2.4040 2.4040 0.00 三个月 2.8140 2.8130 0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)