版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 12:01 BJT

中国货币市场：公开市场发力投放难缓资金偏紧，关注到期MLF是否续做

路透上海10月25日 - 中国央行公开市场单日净投放量创半年新高，但仍对银行间市场
资金面助益有限，周二流动性依旧偏紧，隔夜回购利率大涨，非银机构供需结构矛盾更显突
出；尽管公开市场持续加力，但因例行缴准、MLF（中期借贷便利）到期、缴税仍有滞后影
响，资金压力难现缓解。
    
    交易员并指出，除上述影响因素外，当前主要不确定性仍是汇率贬值引发的资金外流压
力，若外汇占款的降速不减，仍需央行进一步补充流动性；而尽管央行此前已超额续做了本
月到期的MLF，但在紧绷局面未缓的情况下，今日到期的MLF是否续做仍会影响市场情绪。
    
    “感觉比昨天还不好，我这边还有不少头寸没有平，七天也不好借，今天的七天（资金
）刚好跨月底。”北京一基金交易员称。
    
    央行公开市场今日共进行2,350亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,150元，14天亿85
0元，28天350亿元。据此计算，今日净投放1,750亿元，创半年来单日净投放规模新高。 
    
    华东一银行交易员则表示，整体流动性仍不佳，大行出钱依旧寥寥，有些股份制银行还
在借钱，不过政策性银行的供给较之前感觉略有改观，从银行的感受来看没有比之前更紧。
    
    她还谈到，此前两日到下午资金都有明显转暖，大行出钱增多，不过暖势都未能持续，
第二日早盘流动性重新紧绷，而随着月末临近，资金面短期回归宽裕难度较大，今天需要关
注MLF到期是否会续做，而人民币汇价走势仍是中期影响流动性的主要因素。
    
    据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630
亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于
2.85%和3.0%。
     
    以下为主要货币市场利率报价：      
    
 北京时间11:44               今日(%)   上日(%)    变动(bp)
                                                
                                                          
 质押式回购加权平均利率                                   
   其中：隔夜                 2.3866   2.2428       14.38 
         七天                 2.4157   2.5465      -13.08 
         14天                 2.8722   3.0939      -22.17 
 上海证交所质押式回购利率                                 
      其中:隔夜               4.2550   3.3450       91.00 
           七天               3.4850   3.4950       -1.00 
          14天                3.1800   3.2000       -2.00 
 回购定盘利率                                             
  其中:隔夜                   2.4200   2.2500       17.00 
       七天                   2.7000   2.9500      -25.00 
      14天                    3.3000   3.2000       10.00 
 Shibor                                                   
      其中:隔夜               2.2380   2.2310        0.70 
           七天               2.4040   2.4040        0.00 
         三个月               2.8140   2.8130        0.10 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐