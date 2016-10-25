中国新债：铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债，期限10年及30年

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海10月25日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(26日)招标发行今年第四期 铁路建设债券，总额200亿元人民币，其中10年期发行规模150亿元，30年为50亿元。 上述债券采用单一利率（荷兰式）招标方式，具体招标时间为10月26日上午10:00-11:0 0。10年和30年招标利率区间为2.53%-3.53%，和2.83%-3.83%。 本次债券的发行期、起息日和缴款截止日均为10月27日，牵头主承销商为国开证券和工 商银行，其他主承销商包括中国银行、中银国际证券、中信建投证券和中金公司。由铁路建 设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 今年此前铁路总公司发行的三批债，期限均含10年和20年两种，以下为具体招标情况： 10年期 20年期 招标日 发行量(亿 利率 倍数 发行量(亿 利率 倍数 元) 元) 10/14 150 3.00% 3.68 50 3.31% 4.52 9/23 150 3.09% 3.06 50 3.38% 4.51 9/14 150 3.15% 5.22 50 3.42% 5.55 中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元铁路建设债券，2,000亿 元用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，55 0亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿 元用于债务结构调整。 发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策 继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。 中国债券信息网数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期限包 括10年和20年两种。(完) 参看详情，请点选 here here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583