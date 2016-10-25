版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 12:05 BJT

中国新债：铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债，期限10年及30年

路透上海10月25日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(26日)招标发行今年第四期
铁路建设债券，总额200亿元人民币，其中10年期发行规模150亿元，30年为50亿元。
    
    上述债券采用单一利率（荷兰式）招标方式，具体招标时间为10月26日上午10:00-11:0
0。10年和30年招标利率区间为2.53%-3.53%，和2.83%-3.83%。
    
    本次债券的发行期、起息日和缴款截止日均为10月27日，牵头主承销商为国开证券和工
商银行，其他主承销商包括中国银行、中银国际证券、中信建投证券和中金公司。由铁路建
设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。
    
    今年此前铁路总公司发行的三批债，期限均含10年和20年两种，以下为具体招标情况：
    
                        10年期                         20年期
   招标日    发行量(亿    利率      倍数    发行量(亿    利率     倍数
                元)                            元)               
   10/14        150       3.00%     3.68        50       3.31%    4.52
    9/23        150       3.09%     3.06        50       3.38%    4.51
    9/14        150       3.15%     5.22        50       3.42%    5.55
     中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元铁路建设债券，2,000亿
元用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，55
0亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿
元用于债务结构调整。 
        
    发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策
继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。
    
    中国债券信息网数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期限包
括10年和20年两种。(完)  
    
    参看详情，请点选 here
                     here

 (发稿 李宏薇；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐