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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 12:16 BJT

《全球汇市》美元守在九个月高位附近，美联储加息前景构成支撑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0876  1.0880  -0.04  +0.15  1.0860
    美元/日圆            104.46  104.17  +0.28 -13.17  120.30
    欧元/日圆         113.62  113.32  +0.26 -12.91  130.47
    美元/瑞郎            0.9935  0.9931  +0.04  -0.83  1.0018
    英镑/美元            1.2228  1.2235  -0.06 -17.03  1.4738
    美元/加元            1.3331  1.3285  +0.35  -3.67  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7844  6.7819  +0.04  +3.29  6.5680
    澳元/美元            0.7618  0.7609  +0.12  +4.71  0.7275
    新西兰元/美元        0.7149  0.7136  +0.18  +4.75  0.6825
    澳元/日圆         79.600  79.280  +0.40  -9.15  87.620
    新西兰元/日圆     74.670  74.350  +0.43  -8.92  81.980
    英镑/日圆         127.76  127.44  +0.25 -27.91  177.22
    澳元/新西兰元     1.0656  1.0653  +0.03  -0.08  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 李爽/李春喜/王琛/侯雪苹/张涛/王颖/杜明霞)

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