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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 12:16 BJT

台湾股市：盘中走升并测试逾一年新高，得益于经济数据改善

周一政府公布的数据显示，台湾9月经季节调整后失业率为3.93%，创下半年来新低，9月工业生产指数较去年同期升5.02%，是连两个月的正成长。

电子类指数 上涨0.7%，金融保险类指数 涨0.3%。(完)

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