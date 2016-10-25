中国保险：二季度保险业偿付能力充足率高，仅三家公司不达标--保监会

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月25日 - 中国保监会周二称，第二季度偿付能力数据和风险综合评级结果显示，全行业偿付能力充足稳定，行业偿付能力充足率较高；6月末仅三家小型保险公司不达标，达标公司数量占比达98%。
保监会财务会计部副主任郭菁在新闻发布会上称，6月末，产险公司、寿险公司、再保险公司偿二代下的平均综合偿付能力充足率分别为278%、250%、418%，平均核心偿付能力充足率分别为255%、227%、418%，均高于100%和50%的达标标准。
“2015年以来，保险业在高速增长的同时，全行业偿付能力保持充足稳定，不达标公司持续减少，已经由偿二代运行初期的13家减少至二季度末的三家。”保监会新闻稿称。
郭菁指出，二季度末三家偿付能力不达标的公司分别为国泰产险、新光海航和中融人寿，其中，国泰产险在三季度末已经达标。
保监会相关人士指出，自偿二代实施以来，保险公司普遍通过增资、调整业务、产品结构、资产结构、健全风险管理制度满足偿二代的要求；对于业务模式较激进的中小保险公司来说，因其现有的业务、资产结构在偿二代下会面临较大的压力，也对其激进的策略“踩刹车”。
此外，保监会于今年6月发布2016年保险公司偿付能力风险管理要求与评估（SARMRA）方案，以建立保险公司风险管理能力与资本要求相挂钩的激励约束机制；风险管理能力强的公司，资本要求会降低，最高可降低10%；风险管理能力差的公司，资本要求会提高，最高可提高40%。
保监会称，SARMRA监管评估计划于今年年底前全部完成，并在编制今年四季度偿付能力报告时，根据此次SARMRA评分，计算最低资本要求。
保监会于今年初结束保险业偿付能力监管体系“双轨并行”的过渡期状态，正式切换为风险导向的偿付能力体系（“偿二代”），对投资管理更加强调资产负债匹配风险。 （完） (发稿 马蓉 审校 乔艳红)
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