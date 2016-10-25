日本债市：长期公债走高，受20年期债券标售需求强劲提振

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.5 -0.250% 五年期公债 -0.195% +0.0 -0.195% 10年期公债 -0.060% +0.0 -0.060% 20年期公债 0.360% -1.5 0.375% 30年期公债 0.470% -2.0 0.490% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.82 +0.07 151.75 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 王颖/王琛；审校 王丽鑫/李爽)