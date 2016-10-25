版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 12:36 BJT

中国债市：上海证交所暂停房企公司债申请受理和审核--财新

路透上海10月25日 - 9月底以来中国收紧房地产市场的严厉调控政策仍在持续推出。财新网周二报导，上周券商接上海证交所窗口指导，暂停受理房地产类公司债发行申请，在审项目都停止审核。

财新报导指出，近日高层要求证监会和发改委收紧房地产企业融资渠道，包括不能在境内发债和到H股上市融资，境外发债也将趋严。

报导引述一位接近交易所的人士称，“已经拿到批文的房地产项目也不让发，现在就是‘一刀切’，暂停到什么时候也没有时间表。” 　　北京一家大型房地产公司的金融业务负责人也表示，该公司上周向上海证交所递交的公司债发行申请，已经被拒绝。 　　此外上海某券商公司债负责人谈到，监管层现在还把专门建保障房的类平台也视作房地产企业，“这类公司债的发行申请也暂停受理。”

9月末媒体曾报导称，上海证交所近日实施房地产公司债券审核新政，调整了发债准入门槛并进行分类管理；其中收紧了公司债相关条件，主体评级AA级及以上并满足境内上市公司等条件的房企方可发债。 （完） (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐