中国债市：上海证交所暂停房企公司债申请受理和审核--财新

财新报导指出，近日高层要求证监会和发改委收紧房地产企业融资渠道，包括不能在境内发债和到H股上市融资，境外发债也将趋严。

报导引述一位接近交易所的人士称，“已经拿到批文的房地产项目也不让发，现在就是‘一刀切’，暂停到什么时候也没有时间表。” 北京一家大型房地产公司的金融业务负责人也表示，该公司上周向上海证交所递交的公司债发行申请，已经被拒绝。 此外上海某券商公司债负责人谈到，监管层现在还把专门建保障房的类平台也视作房地产企业，“这类公司债的发行申请也暂停受理。”