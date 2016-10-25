路透基点：中信环境技术三年期融资案规模增至1.50亿美元--TRLPC

路透香港10月25日 - 汤森路透旗下基点消息人士报导，中信环境技术有限公司(简称中信环境技术)的三年期融资在一般银团阶段获得10家银行承贷后，该公司已将贷款规模从1亿美元提高至1.50亿美元。

远东国际商业银行为最初的牵头行兼簿记行。本项融资案利差为225个基点，贷款平均期限为两年。银行最高综合收益为290个基点，前端费用120个基点，提前参贷费为10个基点。

在新加坡挂牌的中信环境技术为担保人，借款人为其子公司United Envirotech (Hong Kong)。

中信环境技术的两大股东是中信集团(持股62.65%)和KKR & Co(持股27%)。(完)