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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 13:33 BJT

欧股业绩：诺华制药第三季核心净利降4%，受累于爱尔康表现不佳

路透苏黎世10月25日 - 瑞士诺华制药周二公布，第三季核心净利下降4%，因抗癌药Gleevec专利到期后销售持续下滑，与此同时该公司还在苦于重振表现不佳的爱尔康(Alcon)眼科保健部门。

诺华制药在一份声明中称，核心净利跌至29.38亿美元，路透调查的分析师给出的平均预期为29亿美元。营收则下降1%至121亿美元，低于122.5亿美元的预估。(完)

(编译 王洋; 审校 张若琪)

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