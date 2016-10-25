国际油市：油价小跌，OPEC内部在减产分配问题上出现意见分歧

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周日表示，伊拉克应得到石油输出国组织(OPEC)原油限产协议的豁免，因该国需要资金来打击伊斯兰国武装分子。

“OPEC多个成员国都在寻求获得减产协议的豁免，这令原油价格承压，”澳新银行周二表示。

分析师称，在减产细节进一步明确之前，油价将可能在目前水准上下维持区间交投，但可能会有波动。

美国石油协会(API)将在周二稍后公布周度库存报告，美国能源资料协会(EIA)的库存数据周三出炉。

一项路透调查显示，美国上周原油库存料增加80万桶，至4.695亿桶。(完)

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