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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 14:15 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：人民币跌势暂歇

0602GMT

* 美元/日圆涨0.22%，美元/加元涨0.32%，澳元/美元涨0.3%，新西兰元/美元涨0.22%

* 美元/人民币跌0.06%，美元/坡元跌0.11%，美元/韩元涨0.4%，美国指标10年期公债收益率报1.7630%

* 日股日经指数涨0.76%，沪综指持平，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.23%，美国原油期货涨0.08%，伦敦期铜上涨1.5%

* 加拿大央行总裁波洛兹称，降息将使央行更接近使用非常规工具

* 中国人民银行副行长易纲在人民日报撰文表示，人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定 (完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张若琪)

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