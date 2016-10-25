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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 14:34 BJT

更正 - 日本股市：日经指数创六个月最高收位，JR九州上市首日飙升“15%”

(更正：因英文原文有误，标题及第一段中九州旅客铁道涨幅更正为“15%”，非“13%”)

路透东京10月25日 - 日本股市周二涨至六个月高位，因日圆走软激发对出口商获利回升的希望。九州旅客铁道(JR九州) 上市首日跳涨15%。

指标日经指数 收高0.8%至17,365.25点，创4月25日以来最高收盘点位。

东证股价指数 收高0.7%至1,377.32点；JPX-日经400指数 涨0.7%至12,349.24点。(完)

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