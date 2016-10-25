版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 14:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元今日焦点在于行权价1.0900期权大量到期

0627GMT

* 今日波动区间为1.0867-86，受周一及周五低点1.0860-59支撑

* 1.0850及1.0800处有大量障碍，预料将给予支撑

* 波动仍旧剧烈，显示有来自这些特殊障碍相关的供给

* 周一及周五高点1.0899-1.0930为初步阻力，据传在那之上有投机客的卖盘

* 小时图上云区1.0879-1.0950亦构成阻力，预料明日云区收窄

* 今日焦点为行权价1.0900普通期权共有24亿美元到期(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐