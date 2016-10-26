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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 14:59 BJT

表格：外资及陆资在台股再转为卖超23.07亿台币，上日则买超25.8亿台币

路透台北10月26日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超23.07亿台币；上交易
日修正后为买超25.80亿台币。
        
      三大法人今日合计卖超23.93亿台币，上交易日修正后为买超32.41亿台币。
            
      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      10/26     -23.07         -23.93
      10/25     +25.80r        +32.41r
      10/24      -4.30r        +17.15r
      10/21     -10.67r        -10.09r
      10/20     +27.80r        +35.30r
      10/19     +60.17         +68.12r
      10/18     +27.56         +32.96r
      10/17      -7.16r         -0.64r
      10/14     -29.88         -38.08r
      10/13     -65.65         -66.55r
      10/12     +14.07         +13.76r
      10/11     +24.49         +15.58r
      10/7      -16.76         -17.02r
      10/6      -17.80r        -18.50r
      10/5      +22.96         +24.36r
      10/4      +43.03r        +36.05r
      10/3      +27.56         +29.36r
    本月累计    +98.14        +130.25
    
     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
       9月      +24.84        -152.81r
       8月     +710.34        +524.54r
       7月   +1,676.85r     +1,583.95r
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64        -279.57r
      11月     -431.74r       -564.48r
      10月     +663.18r       +638.75r 
       9月      -62.04        -142.25r
       8月     -570.67        -696.15r
       7月     -506.75        -733.05r
       6月     -847.34r     -1,035.22r
       5月     +311.31        +255.91r
       4月   +1,002.05r     +1,087.47r 
       3月     -428.47        -514.17r
       2月     +965.53        +924.28r
       1月     +641.86        +603.80r
       
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)

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