版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 15:13 BJT

全球金市：金价受稳健需求提振微涨，然美联储升息预期施压

美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.2，高于预估和上月终值，为2015年10月以来最高。而10月欧元区企业活动扩张速度创今年最快。

但澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes称，对黄金的基本需求较为强劲。

“黄金所处整体环境仍然利好，包括通胀预期不断上升、欧洲和日本量化宽松(QE)政策、负收益率、主权债等方面，”Hynes表示。

“但目前欠缺推动金价呈现新一轮涨势的刺激因素。”

路透技术分析师王涛称，现货黄金似乎在每盎司1,261-1,273美元区间内持稳，只有脱离该区间才能辨明走向。

现货银 涨0.6%至每盎司17.66美元，前一交易日触及逾两周高位17.88美元。

现货铂金 上涨约1.2%至每盎司947.20美元；现货钯金 涨1.07%至每盎司637.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐