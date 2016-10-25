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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 15:13 BJT

日本企业：明治安田生命称将持续扩大海外债券持仓

路透东京10月25日 - 明治安田生命 一名公司高管周二表示，该公司计画在2017年3月止的会计年度下半年内持续扩大海外债券持仓。

明治安田生命投资部门执行长Toshihiko Yamashita向记者表示，该公司计画会计年度下半年维持日圆债券持仓持平。(完)

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