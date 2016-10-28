路透调查：中国10月官方制造业PMI预计持平上月，保持温和扩张态势

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国10月官方制造业PMI * 公布时间: 11月1日（周二）上午9时 * 路透预估中值：50.4；预估区间:50.0-50.6 路透北京10月28日 - 路透综合26家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为50.4，持平上月，显示制造业保持温和扩张态势。不过分析人士认为，产能过剩与低投资增速仍将制约制 造业生产。 “前三季度的经济数据反映当前实体经济在复苏过程当中，价格回升带动企业盈利预期提升，民间投资有 所恢复。”中国民生银行研究院宏观研究中心副主任应习文表示。 他预计，制造业仍将处在景气区间，10月官方制造业PMI略高于50，处在扩张区间。 中国经济今年前三季完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，主要受益于房地产惯性 增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞 。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智则表示，9-10月的高频数据（如工业耗煤量）高于去年同期，这 预示着工业生产高于去年同期；从制造业先行指标看，9月的制造业生产经营活动指数比较高，且已连续三个 月上升，预示制造业生产可能提速。 但他同时认为，当前传统制造业仍然存在较严重的产能过剩问题，这对制造业的生产会形成明显制约。另 外，虽然近期的投资增速企稳，但仍处低位，民间固定资产投资增速、制造业投资增速都比较低，景气状况很 难有大幅度上升。 受工业生产和销售增长放缓、低基数效应明显减弱等主要因素影响，中国9月规模以上工业企业利润增速 大幅放缓至7.7%，较8月下降11.8个百分点。国家统计局称，制约企业效益的不利因素仍然存在，国内外市场 需求总体仍然偏弱，煤炭、钢铁等行业资产负债率逆势回升。 下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 2016年9 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015年12 11月 10月 9月 月 月 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 49.7 49.6 49.8 49.7 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50 以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 李子木；审校 曾祥进)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583