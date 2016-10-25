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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 15:48 BJT

金属期市：上海期锌触及5%的涨停板至五年高点，尾随钢价上扬

上海螺纹钢期货 价格涨至每吨2,587元人民币的两个月高位，上海期锌 一度触及2011年9月以来最高位19,045元，最终收涨4.8%，报每吨19,010元(2,805美元)。

大连铁矿石 涨近6%，至逾两年来最高水准。

今年稍早中国关闭不合资质煤矿并削减煤矿工作日，造成用于生产钢铁的煤炭供应严重不足，并已经推高钢铁及其原材料价格。

上海保税区锌升水上周上涨5美元至115-125美元，是5月以来首次上升。

上海其他金属期货也上扬，沪铅 触及4%的涨停板，沪铝 涨4%，锡 和镍 均涨2%左右。

LME期铜 升1.6%，报每吨4,713美元，期锌 涨2%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/于春红; 审校 汪红英)

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