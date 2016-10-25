金属期市：上海期锌触及5%的涨停板至五年高点，尾随钢价上扬

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
上海螺纹钢期货 价格涨至每吨2,587元人民币的两个月高位，上海期锌 一度触及2011年9月以来最高位19,045元，最终收涨4.8%，报每吨19,010元(2,805美元)。
大连铁矿石 涨近6%，至逾两年来最高水准。
今年稍早中国关闭不合资质煤矿并削减煤矿工作日，造成用于生产钢铁的煤炭供应严重不足，并已经推高钢铁及其原材料价格。
上海保税区锌升水上周上涨5美元至115-125美元，是5月以来首次上升。
上海其他金属期货也上扬，沪铅 触及4%的涨停板，沪铝 涨4%，锡 和镍 均涨2%左右。
LME期铜 升1.6%，报每吨4,713美元，期锌 涨2%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/于春红; 审校 汪红英)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583