金属期市：上海期锌触及5%的涨停板至五年高点，尾随钢价上扬

上海螺纹钢期货 价格涨至每吨2,587元人民币的两个月高位，上海期锌 一度触及2011年9月以来最高位19,045元，最终收涨4.8%，报每吨19,010元(2,805美元)。

大连铁矿石 涨近6%，至逾两年来最高水准。

今年稍早中国关闭不合资质煤矿并削减煤矿工作日，造成用于生产钢铁的煤炭供应严重不足，并已经推高钢铁及其原材料价格。