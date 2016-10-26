版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 11:11 BJT

新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.01%，30年期3.40%--业内人士

路透上海10月26日 - 业内人士周三透露，中国铁路总公司上午招标的10年和30年期固
息债，中标利率分别为3.01%和3.40%。此前设定的投标区间为2.53%-3.53%和2.83%-3.83%。
两期债投标倍数为2.53倍和3.93倍。
    
    上述债券为今年第四期铁路建设债券，其中10年期发行规模150亿元人民币，30年为50
亿元。发行期、起息日和缴款截止日均为10月27日，牵头主承销商为国开证券和工商银行，
其他主承销商包括中国银行、中银国际证券、中信建投证券和中金公司。
    
    由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA
。
    
    包括本次，今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)：
               10年期                 20年期               30年期
 招标   发行量   利率   倍数   发行量  利率   倍数   发行   利率   倍数
  日                                                  量           
 10/26    150    3.01%  2.53     --     --     --     50    3.40%  3.93
 10/14    150    3.00%  3.68     50    3.31%  4.52    --     --     --
 9/23     150    3.09%  3.06     50    3.38%  4.51    --     --     --
 9/14     150    3.15%  5.22     50    3.42%  5.55    --     --     --
    
    中国国家发改委此前核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元铁路建设债券，2,000亿元
用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，550
亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元
用于债务结构调整。 
    
    发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策
继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。
    
    中国债券信息网数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元铁路建设债券，期限包
括10年和20年两种。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐