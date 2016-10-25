中国新债：农发行调整周三招标的三年和五年债发行量，但总量不变

路透上海10月25日 - 中国农业发展银行周二公告，调整将于周三(26日)招标增发的两 期扶贫专项金融债的发行量，其中三年期发行上限增至100亿元人民币，五年期减至30亿元 ，但总量130亿元未变；此前公告中两个品种发行规模分别为不超过50亿元和80亿元。 上述两期债为该行今年第12期和第13期扶贫专项金融债的第二次增发，票面利率为2.63 %和2.98%。具体发行条款如下： 2016年第12、13期扶贫专项金融债增发债 -------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3年：100亿元；5年：30亿元 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 10月26日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 10月28日 起息日 3/5年：4月6日 发行期 10/27-10/28 上市日 11月1日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10% --------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)