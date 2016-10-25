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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 15:58 BJT

中国新债：农发行调整周三招标的三年和五年债发行量，但总量不变

路透上海10月25日 - 中国农业发展银行周二公告，调整将于周三(26日)招标增发的两
期扶贫专项金融债的发行量，其中三年期发行上限增至100亿元人民币，五年期减至30亿元
，但总量130亿元未变；此前公告中两个品种发行规模分别为不超过50亿元和80亿元。 
    
    上述两期债为该行今年第12期和第13期扶贫专项金融债的第二次增发，票面利率为2.63
%和2.98%。具体发行条款如下： 
 
                    2016年第12、13期扶贫专项金融债增发债
   --------------------------------------------------------------
    招标规模上限    3年：100亿元；5年：30亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        10月26日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          10月28日  
    起息日          3/5年：4月6日
    发行期          10/27-10/28
    上市日          11月1日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%
    --------------------------------------------------------------(完)
                
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 (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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