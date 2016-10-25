欧洲汇市：英镑下跌，市场关注今日稍后英央行总裁卡尼讲话

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
卡尼发表证词之际，刚好也是英国央行与政府间关系看似紧张的时候；此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)警告称，量化宽松对于储户及靠养老金过活的人不利。卡尼对此予以反击，称他不会在政策上接受别人“指示”。
英镑兑美元 下跌0.1%至1.2227，欧元兑英镑 小涨至0.8890英镑。
“若卡尼的口气更为圆滑，则我们认为英镑/美元没有脱离当前区间的理由，”经纪商City Index研究主管Kathleen Brooks表示。
过去数周，随着政治面消息占据主导，围绕英国“硬性”退欧以及欧盟在可能于明年展开的协商中持强硬立场的担忧，导致英镑受到重创。
不过本周焦点在于第三季经济成长数据，该数据将于周四公布。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/张明钧; 审校 孙茉莉/汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。