欧洲汇市：英镑下跌，市场关注今日稍后英央行总裁卡尼讲话

卡尼发表证词之际，刚好也是英国央行与政府间关系看似紧张的时候；此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)警告称，量化宽松对于储户及靠养老金过活的人不利。卡尼对此予以反击，称他不会在政策上接受别人“指示”。

英镑兑美元 下跌0.1%至1.2227，欧元兑英镑 小涨至0.8890英镑。

“若卡尼的口气更为圆滑，则我们认为英镑/美元没有脱离当前区间的理由，”经纪商City Index研究主管Kathleen Brooks表示。

过去数周，随着政治面消息占据主导，围绕英国“硬性”退欧以及欧盟在可能于明年展开的协商中持强硬立场的担忧，导致英镑受到重创。

不过本周焦点在于第三季经济成长数据，该数据将于周四公布。(完)

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