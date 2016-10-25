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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 16:21 BJT

《全球汇市》离岸人民币触及纪录低位，美元接近九个月高点

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0882  1.0880  +0.02  +0.20  1.0860
    美元/日圆            104.43  104.17  +0.25 -13.19  120.30
    欧元/日圆         113.64  113.32  +0.28 -12.90  130.47
    美元/瑞郎            0.9936  0.9931  +0.05  -0.82  1.0018
    英镑/美元            1.2224  1.2235  -0.09 -17.06  1.4738
    美元/加元            1.3337  1.3285  +0.39  -3.63  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7834  6.7819  +0.02  +3.28  6.5680
    澳元/美元            0.7625  0.7609  +0.21  +4.81  0.7275
    新西兰元/美元        0.7148  0.7136  +0.17  +4.73  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0817  1.0808  +0.08  -0.63  1.0886
    欧元/英镑         0.8899  0.8898  +0.01 +20.80  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7040  9.6938  +0.11  +5.82  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2544  8.2536  +0.01  -6.62  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 于春红/王洋/刘秀红/侯雪苹；审校 李春喜/于春红/艾茂林)

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