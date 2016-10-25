《全球汇市》离岸人民币触及纪录低位，美元接近九个月高点

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0882 1.0880 +0.02 +0.20 1.0860 美元/日圆 104.43 104.17 +0.25 -13.19 120.30 欧元/日圆 113.64 113.32 +0.28 -12.90 130.47 美元/瑞郎 0.9936 0.9931 +0.05 -0.82 1.0018 英镑/美元 1.2224 1.2235 -0.09 -17.06 1.4738 美元/加元 1.3337 1.3285 +0.39 -3.63 1.3839 美元/离岸人民币 6.7834 6.7819 +0.02 +3.28 6.5680 澳元/美元 0.7625 0.7609 +0.21 +4.81 0.7275 新西兰元/美元 0.7148 0.7136 +0.17 +4.73 0.6825 欧元/瑞郎 1.0817 1.0808 +0.08 -0.63 1.0886 欧元/英镑 0.8899 0.8898 +0.01 +20.80 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7040 9.6938 +0.11 +5.82 9.1705 美元/挪威克朗 8.2544 8.2536 +0.01 -6.62 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 于春红/王洋/刘秀红/侯雪苹；审校 李春喜/于春红/艾茂林)