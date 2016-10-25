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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 16:53 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌与中间价续创逾六年新低，偏弱走势料难改

* 人民币收盘与中间价再刷新逾六年新低
    * 监管层向市场喊话希望稳定汇率预期
    * 客盘仍偏购汇，大行继续提供美元流动性
    * 短期内人民币偏弱走势料难改

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月25日 - 人民币兑美元即期 周二续收跌，与中间价再刷新
逾六年新低，但汇价跌幅已有所收窄。交易员称，美元指数涨势缩减，小幅缓和人民币下行
压力，但由于客盘仍偏购汇，大行为控制贬值速度继续向市场提供美元流动性，短期内人民
币偏弱走势料难改。
    
    他们并指出，监管层再度向市场喊话，希望稳定汇率预期，但市场似乎对监管层的预期
管理有逆反心理，因此是否见效还有待观察；美联储加息仅是近期美指强势的部分原因，欧
元区面临的不确定性也被动助长美元多头人气，短期美指有可能考验100整数关口。

   “大行有在出美元，而且出的点位距离中间价比前两天要小，今天才30多个点，应该还
是想控制一下（贬值）速度吧。”一中资行交易员称。
    
    亦有股份行交易员表示，由于人民币连续贬值，且监管层对汇价的波动容忍已经明显提
高，多家机构也开始调整年内贬值幅度的判断，“以前预测6.8都不会到，现在估计年内会
到6.85。自营也是买（美元）的多，大家都不怎么敢空（美元）了。”
    
    中国人民银行研究局首席经济学家马骏周二称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月
有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预
计有限。 
    
    中国央行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱
欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳
定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存
在持续贬值的基础。 

    全球汇市方面，人民币周二触及2010年开始离岸交易以来的最低位，因美元仍全线保持
强势，接近九个月高位，市场预期美国将在今年底前升息。 

     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日                 升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7778       6.7718               -0.09%
                 XS>                             
    中间价              6.7744        6.769               -0.08%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  263.16亿美  306.69亿美元               
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      52       日低6.7787           日高6.7735
    今年以来升贬幅度                                               -4.19%
  2005年汇改以来升贬                                               22.11%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         575                                         
                  期                             
                                                 
                                                             
 离岸人民币市场          今日         上日                               
    CNH即期             6.7834       6.7818                              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.9385       6.9378                              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7772；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3716、6.4877和8.2819。
 
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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