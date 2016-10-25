更新版 1-中国汇市：人民币收跌与中间价续创逾六年新低，偏弱走势料难改

* 人民币收盘与中间价再刷新逾六年新低 * 监管层向市场喊话希望稳定汇率预期 * 客盘仍偏购汇，大行继续提供美元流动性 * 短期内人民币偏弱走势料难改 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京10月25日 - 人民币兑美元即期 周二续收跌，与中间价再刷新 逾六年新低，但汇价跌幅已有所收窄。交易员称，美元指数涨势缩减，小幅缓和人民币下行 压力，但由于客盘仍偏购汇，大行为控制贬值速度继续向市场提供美元流动性，短期内人民 币偏弱走势料难改。 他们并指出，监管层再度向市场喊话，希望稳定汇率预期，但市场似乎对监管层的预期 管理有逆反心理，因此是否见效还有待观察；美联储加息仅是近期美指强势的部分原因，欧 元区面临的不确定性也被动助长美元多头人气，短期美指有可能考验100整数关口。 “大行有在出美元，而且出的点位距离中间价比前两天要小，今天才30多个点，应该还 是想控制一下（贬值）速度吧。”一中资行交易员称。 亦有股份行交易员表示，由于人民币连续贬值，且监管层对汇价的波动容忍已经明显提 高，多家机构也开始调整年内贬值幅度的判断，“以前预测6.8都不会到，现在估计年内会 到6.85。自营也是买（美元）的多，大家都不怎么敢空（美元）了。” 中国人民银行研究局首席经济学家马骏周二称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月 有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预 计有限。 中国央行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱 欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳 定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存 在持续贬值的基础。 全球汇市方面，人民币周二触及2010年开始离岸交易以来的最低位，因美元仍全线保持 强势，接近九个月高位，市场预期美国将在今年底前升息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7778 6.7718 -0.09% XS> 中间价 6.7744 6.769 -0.08% 成交额<CNYSPTVOL=CF 263.16亿美 306.69亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 52 日低6.7787 日高6.7735 今年以来升贬幅度 -4.19% 2005年汇改以来升贬 22.11% 幅度 一年期美元/人民币掉 575 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7834 6.7818 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9385 6.9378 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7772； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.3716、6.4877和8.2819。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)