《中国新债预测》三年及七年期国债预测均值2.30%和2.60%，料需求较平稳

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 招标品种：财政部三年新发/七年期续发固息国债
* 期限及招标金额：各280亿元人民币
* 招标时间: 周三(26日)10:35-11:35
* 受访人数: 10位(银行、券商、保险)
* 预测区间：2.26%-2.34%；2.57%-2.64%
* 预测均值: 2.30%；2.60%(按各家机构预测值平均)
路透上海10月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年和七年固息国债。路透调查显示，近期现券市场虽现一定调整迹象，不过一级市场显示机构配置需求尚可，预计明日两期国债需求较为稳定，中标结果预测均值分别为2.30%和2.60%。
“情绪有点萎，不过一级应该不会太差，这两天金融债一级也还可以，配置盘还在，虽然市场有点调整。”上海一银行交易员表示，明天国债还要看海外客盘动向，不过考虑到国债免税品种，需求应该会比较坚挺一些。
国信证券最新定价报告认为，本周来利率债一级招标趋向平淡，现券市场大幅震荡；资金面承压将对多头情绪形成短期扰动，预计本次债券中标利率将在二级水平附近。
国开行上午招标增发的三、五、10、20年固息债，中标收益率为2.6677%、2.8474%、3.0262%和3.2874%，基本符合此前2.67%、2.84%、3.02%和3.28%的预测均值；四期债投标倍数为2.36倍、2.58倍、4.22倍和3.80倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年及七年最新收益率为2.3177%和2.5989%。
明日招标三年期品种为财政部今年第22期国债，七年期品种为今年第20期 的第二次续发债，起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，9月1日开始计息，票面利率2.75%。
上述两期债均采用混合式招标方式，标的为利率或价格，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为10月26日上午10:35至11:35。三年新发债发行手续费为承销面值的0.05%，七年续发债为承销面值的0.1%。
三年品种10月27日开始计息，招标结束至10月27日进行分销，10月31日起上市交易。 七年续发债招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至10月27日进行分销；10月31日起与之前发行的同期国债合并上市交易。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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