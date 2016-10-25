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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 16:50 BJT

全球贵金属：10月24日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

路透10月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金
持仓量较上周五持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量
也持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期        变动     增减
    SPDR      30,658,026.7  10月24日  30,658,026.7   10月21日    0.0     0.00%
    iShares  366,366,684.1  10月24日 366,366,684.1   10月21日    0.0     0.00% (
完)
   
       
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 汪红英；审校 王洋)

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