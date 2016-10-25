路透基点：润成投资控股的190亿台币定期贷款分配方案出台--TRLPC

路透香港10月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润成投资控股的190亿台币(6亿美元)三年期定期贷款的分配方案已出台。

台湾银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行及合作金库商业银行为该交易的牵头行兼簿记行；贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码80个基点，税前保底利率为1.7%。

银行可获得10个基点的前端费，将于周四签署协议。

若额度动用低于80%，则有一笔15个基点的承诺费。

贷款资金将主要用于再融资2013年11月签署的190亿台币三年期贷款，以及用于营运资金。合作金库亦为2013年贷款的牵头行，当时贷款利率为二级市场商业票据利率加码80个基点，税前保底利率1.65%。此次贷款以润成所持南山人寿股票担保。

润成投资由润泰集团与宝成集团合资成立，以21.6亿美元向美国国际集团(AIG)买下南山人寿。润泰集团持有润成80%股权，宝成持有20%。(完)