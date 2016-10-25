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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 17:06 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，受助于铁矿石价格挺升

0853GMT

* 大宗商品价格上涨令澳元受惠，大连铁矿石价格大涨6%至两年高点

* 澳元/美元阻力位于10月21日高点0.7651以及0.7670

* 周一有美系大户建议在0.7670美元卖出澳元

* 0.7589为亚洲盘低点

* 0.7587为10月21日低点；澳洲第三季通胀数据将于周三0030GMT公布

* 预料CPI将微上涨0.5%。若通胀率只有0.3%或以下，则鸽派人士将呼吁澳洲央行11月1日降息(完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)

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