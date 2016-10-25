路透调查：台湾第三季经济成长概估值将提速至1.80%，因出口回温

路透台北10月25日 - 路透调查显示，台湾今年第三季经济成长率概估值料为成长1.80%，较第二季成长0.70%增速，因第三季出口表现回温。

路透调查显示，13位金融机构中预估台湾第三季经济成长率中值为成长1.80%，区间是成长1.1至2.0%。

台湾主计总处8月时曾小幅调高今年经济成长率1.22%(原估为成长1.06%)，通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。