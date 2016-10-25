路透调查：台湾第三季经济成长概估值将提速至1.80%，因出口回温

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 公布数据：台湾第三季GDP概估值
* 公布时间：周五(28日)上午8:30
* 调查家数：13家
* 调查中值：较上年同期成长1.80%
路透台北10月25日 - 路透调查显示，台湾今年第三季经济成长率概估值料为成长1.80%，较第二季成长0.70%增速，因第三季出口表现回温。
路透调查显示，13位金融机构中预估台湾第三季经济成长率中值为成长1.80%，区间是成长1.1至2.0%。
台湾第三季出口较上年同期成长0.9%，略见回温。
台湾主计总处8月时曾小幅调高今年经济成长率1.22%(原估为成长1.06%)，通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。
金融机构对台湾第三季经济成长率的预估如下：
金融机构 预估第三季经济成长率(%)
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澳新银行 +1.84
巴克莱银行 +1.80
群益证券 +1.90
星展银行 +2.00
富兰克林投顾 +1.10
荷兰银行 +1.80
日盛证券 +1.74
元富投顾 +1.50
兆丰证券 +1.30
永丰金 +1.95
法兴银行 +2.00
台新投顾 +1.90
元大投顾 +1.50
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中 值 +1.80(完) (记者 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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