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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 17:18 BJT

路透调查：台湾第三季经济成长概估值将提速至1.80%，因出口回温

* 公布数据：台湾第三季GDP概估值

* 公布时间：周五(28日)上午8:30

* 调查家数：13家

* 调查中值：较上年同期成长1.80%

路透台北10月25日 - 路透调查显示，台湾今年第三季经济成长率概估值料为成长1.80%，较第二季成长0.70%增速，因第三季出口表现回温。

路透调查显示，13位金融机构中预估台湾第三季经济成长率中值为成长1.80%，区间是成长1.1至2.0%。

台湾第三季出口较上年同期成长0.9%，略见回温。

台湾主计总处8月时曾小幅调高今年经济成长率1.22%(原估为成长1.06%)，通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。

金融机构对台湾第三季经济成长率的预估如下：

金融机构 预估第三季经济成长率(%)

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澳新银行 +1.84

巴克莱银行 +1.80

群益证券 +1.90

星展银行 +2.00

富兰克林投顾 +1.10

荷兰银行 +1.80

日盛证券 +1.74

元富投顾 +1.50

兆丰证券 +1.30

永丰金 +1.95

法兴银行 +2.00

台新投顾 +1.90

元大投顾 +1.50

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中 值 +1.80(完) (记者 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)

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