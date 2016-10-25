香港个股：TOM集团年底前终止华娱卫视营运，对集团经营料无重大影响

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港10月25日 - 长和实业 旗下大中华中文媒体集团--TOM集团 周二宣布，决定在今年底前终止旗下华娱卫视的营运，预料对集团的营运不会产生重大影响。
TOM集团的声明称，公司一直重整成本架构以配合其在科技行业的策略性投资项目，包括电子商贸、金融科技和大数据分析。此外，持续在艰难的监管环境下营运，广告市场的衰退亦妨碍了华娱卫视的表现。董事会相信，终止该业务符合股东之利益。
华娱卫视为一间香港注册成立之有限责任公司，经营一个24小时普通话综艺娱乐卫星频道。华娱卫视亦是首家取得广东地区有线网络落地权的境外频道。TOM集团持有华娱卫视99.99%的已发行股本。
TOM集团表示，终止华娱卫视营运须取得监管批准及依据有关条款终止所有相关之现有合约﹑协议和安排。终止营运而招致的开支总额将会被计入TOM集团其后的经审核之综合财务报表，而基于现有的资料，董事会相信终止华娱卫视的营运对集团不会有重大影响。
TOM集团今天收低0.5%，报1.99港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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